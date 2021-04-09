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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 апреля

9 апреля, 07:47

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 9 апреля.

В основе дня устойчивость и внимание к деталям. В главных плюсах дня мудрость, знания. При этом минусы дня несут жесткость к ошибкам других и замечания.

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Красота и здоровье: эффективны все антицеллюлитные процедуры, а также уход за полостью рта. Уязвимы почки и мочеполовая система.

Завершая прогноз темой бизнеса, хороший день для благотворительности и инвестиции в обучение.

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Источник: Сегодня

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