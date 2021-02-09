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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 февраля

9 февраля, 07:56

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 9 февраля.

В основе дня хорошо подвести промежуточные итоги и прописать краткосрочные цели. Среди главных плюсов дня – воля, характер, интеллект. При этом минусы дня несут перепады эмоций, агрессию.

В рабочих делах постарайтесь перенести решение споров, судебных разбирательств и вопросов займов.

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Красота и здоровье: хороший день для занятий в спортзале, а также для избавления от вредных привычек. Будьте внимательнее – день травмоопасный, берегите себя от растяжения и ушибов.

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Источник: Сегодня

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