Автору хита "Червона рута" сегодня могло бы исполниться 72: лучшие исполнения легендарной песни

51 год назад на свет родилась важная для украинской музыки песня – "Червона рута". Легендарный хит в 1970 году написал украинский композитор и поэт Владимир Ивасюк, которому сегодня, 4 марта, могло бы исполниться 72 года. Владимир Ивасюк ушел из жизни в возрасте 30 лет, но оставил за собой немалое наследие, став одним из основоположников украинской эстрадной музыки.

"Червона рута" впервые прозвучала в программе "Камертон хорошего настроения" – песню исполнил ансамбль "Карпаты". С тех пор "Червона рута" стала одной из главных национальных украинских песен. А недавно ее спела София Ротару на "Песне года", тем самым показав, что хит навсегда будет жить в сердцах украинцев.

Во многих украинских семьях "Червона рута" – это та песня, которая всегда сопровождает праздничные застолья и гулянья, и 8 Марта тому не исключение. Кстати, мы уже подсказали, чем вы можете удивить любимых женщин на праздник.

Владимир Ивасюк / Фото: wikipedia.org

В честь дня рождения композитора, узнаем интересные факты о песне, а также посмотрим, известные артисты тоже пели этот хит.

Интересные факты о "Червоной руте":

Владимир Ивасюк написал "Червону руту" во время учебы в Черновицком медицинском университете.

Впервые "Червона рута" прозвучала в исполнении Владимира Ивасюка и Елены Кузнецовой 13 сентября в 1970 году на Театральной площади города Черновцы в прямом эфире передачи "Камертон хорошего настроения".

Уже через год в Яремче сняли украинский музыкальный фильм "Червона рута" с Софией Ротару в главной роли.

Именно благодаря ансамблю "Смерічка" Левка Дутковского (солисты Назарий Яремчук и Василий Зинкевич и звукорежиссер Василий Стрихович) песня обрела широкую известность.

В 1971 году "Червона рута" вошла в топ-20 победителей первого советского конкурса "Песня года". Победителей определяли слушатели и зрители.

В 1989 году песня стала одноименным названием молодежного фестиваля музыки.

Итак, как же звучит "Червона рута" в исполнении известных артистов? Давайте послушаем.

София Ротару

"Червона рута", вероятно, больше всего ассоциируется именно с голосом Софии Ротару. В то же время и сама песня определила успех певицы и стала ее визитной карточкой. Одноименный альбом "Червона рута" певица выпустила в 1972 году.

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Ани Лорак

Ани Лорак не часто исполняет песни на украинском языке, но "Червону руту" она пела не раз во время своих гастролей. Причем это становилось для зрителей абсолютным сюрпризом.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров, который уже не первый раз заявляет о дружбе Украины и России, на днях отметил, что "Червона рута" – это символ украинской эстрады. И, конечно же, артист и сам некогда пел эту песню в дуэте с Ани Лорак.

Святослав Вакарчук

В исполнении Святослава Вакарчука "Червона рута" тоже обрела особенное звучание. Певец неоднократно исполнял эту песню и стал меценатом памятника, установленного во Львове в честь Владимира Ивасюка.

Чье исполнение "Червона рута" вам нравится больше? Владимир Ивасюк София Ротару Ани Лорак Филипп Киркоров Святослав Вакарчук

Ранее внучка Софии Ротару Соня Евдокименко устроила сюрприз ко дню рождения своего бойфренда в Майами.