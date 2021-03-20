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На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 марта, 23:42

Инна Петрова

В номинацию попали Сом и Буряк

В эту субботу, на телеканале "Украина" показали девятый эфир шоу "Маска", где ранее рассекретили невероятного Ворона. На этот раз в номинацию попали Сом и Буряк, и последнему пришлось рассекретить себя.

А мы напомним, что в киевском ЦУМе работает выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно вживую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.

Буряк уже не впервые оказывается под угрозой вылета, но сегодня ему пришлось раскрыть карты. Зрители шоу "Маска" спасли Сома, а вот самый красный персонаж покинул проект.

Сом и Буряк на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

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Все это время в костюме буряка был Дима Каднай!

Дмитрий Каднай / Фото: телеканал "Украина"

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