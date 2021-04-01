Пользователи Facebook будут выбирать, кто может комментировать посты: подробная схема как это работает

Теперь каждый пользователь сможет отдельно выбрать, кто может комментировать его посты

Недавно Facebook отменил запрет на политическую рекламу, которая была введена на время выборов в США. Теперь же компания решила осчастливить своих пользователей новыми функциями соцсети. Каждый пользователь Facebook отныне лично решает, кто может комментировать его посты на странице. Причем сами посты "заблокированные" друзья смогут видеть.

Об этом сообщается на сайте Facebook.

Facebook представил новые инструменты, которые дают возможность пользователям получать больше контроля над своей страницей. В частности, можно самому выбрать, кому дается право комментировать посты. Если человек не хочет, чтобы определенный пользователь оставлял комментарии, эту функцию для него можно заблокировать. Но сам пост "заблокированный" друг будет видеть.

Facebook / Фото: unsplash.com

Причем такую блокировку комментирования постов можно задействовать и на собственной странице, и в группах – это смогут делать их владельцы.

Потому можно выбрать целый перечень людей, которые смогут оставлять комментарии.

А теперь опишем пошагово, как все нужно делать.

Для начала в верхнем правом углу следует нажать значок .

Затем появится окно, в котором нужно нажать "Настройки и конфиденциальность".

После этого нажимаем "Настройки".

Далее переходим к левой части экрана, где следует нажать "Общедоступные публикации".

Реклама

В разделе "Кто может на меня подписываться" нужно поставить галочку "Доступно всем".

После этого переходим к разделу "Комментарии к общедоступным публикациям".

И уже здесь выбираем, кто может комментировать ваши публикации – "Доступно всем", "Друзья" или "Друзья друзей".

В Facebook также говорят, что можно давать право комментировать определенную публикацию только определенным людям.

Но в русскоязычной версии пока такой функции не наблюдается.

Кроме того, Facebook предлагает каждому пользователю выбирать, чьи посты должны быть приоритетными в ленте новостей. То есть если вам не очень интересно читать написанное кем-либо из друзей, но вы не хотите от него отписываться, можно сделать так, что написанное этим человеком будет меньше отображаться в вашей ленте.

Напомним, в торговых центрах можно будет ориентироваться с помощью Google Maps.

Кроме того, мы писали, что мошенники придумали новую схему, как лишить украинцев смартфонов.