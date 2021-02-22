"В каждом из нас сидит жаба": Олег Винник на шоу "Маска" шокировал заявлением

В пятом эфире шоу "Маска" на телеканале "Украина" выступление игривого Лягушонка вызвало недоумение у звездных детективов. Они не знают, кто же прячется в костюме, а каждая новая подсказка персонажа все больше путает.

А пока вы ждете следующий выпуск "Маски", предлагаем заценить YouTube-канал "Дед Панч и молодежь". Там влогер-пенсионер обсуждает горячие темы с молодыми людьми. Это откровенно, местами дерзко и прикольно.

Но вернемся к Лягушонку. Оля Полякова и Олег Винник поделились интересным предположением относительно личности, скрывающейся под этой маской. Сам персонаж рассказал о событии, которое привело его в студию ток-шоу "Говорить Україна", ведущим которого является Алексей Суханов.

Алексей Суханов и Лягушонок

Скриншот из YouTube

Это заставило Олю Полякову предположить, что под маской может скрываться сам ведущий.

"Это и есть Алексей Суханов! Посмотрите, в кадре они не рядом, поэтому вполне возможно", – поделилась Оля Полякова в эфире шоу "Маска".

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Оля Полякова

Фото: телеканал "Украина"

А DZIDZIO засомневался, говорит ли телеведущий на украинском языке, ведь родом он из другой страны, так же, как и Лягушонок.

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"Суханов, кстати, говорит на украинском. Он выучил язык и просто красава. А знаете, почему Жабеня так трудно распознать? Потому что в каждом из нас сидит такая жаба", – прокомментировал Олег Винник.

Олег Винник на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

Участник грандиозного шоу подарил зрителям яркий номер под песню SKIBIDI группы Little Big, который посвятил всем, кого когда-нибудь обижали.

Кто на самом деле скрывается под маской игривого Лягушонка и действительно ли звездные детективы угадали его личность, мы узнаем совсем скоро!

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

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