У "Маргариты" сегодня день рождения: что нужно знать о коктейле и как оригинально приготовить

22 февраля во всем мире отмечают день классической "Маргариты". Неоднозначность истории и авторство коктейля заводит в тупик. Вариантов десятки, как и интерпретаций коктейля. Поэтому мы выделили самые интересные факты и рассказали о вкуснейших вариациях "Маргариты".

Знали ли вы, что коктейль позиционируют как женский? Один из аргументов — классическая подача в бокале похожей формы, как грудная клетка. Сходство есть, согласитесь и это объясняют маркетинговым ходом. Такую гендерный связь коктейля не все оценят, потому что большинство людей борется за равные права.

"Маргарита" / Фото: Pinterest

Аналогом "Маргариты" считают "Пикадор", который опубликовали в книге "Королевские рецепты коктейлей" 1937 года в Лондоне. Но в то время он не "выстрелил", как "Маргарита" о которой впервые официально узнал мир в журнале "Esquire" в 1953-м.

"Маргарита" как мексиканский коктейль зародилась еще в 30-х годах ХХ века! Это и является аргументом, почему он считается первым напитком на основе текилы (так мексиканцы — еще те текилолюбы).

"Маргарита" — классика вечности не только для мексиканцев: американцы в час выпивают больше 150 000 порций напитка. Хоть вариаций коктейля сотни, но неизменным остается в напитке одно — и это текила!

А сейчас пройдемся по рецептуре коктейля.

"Маргарита" — для ценителей классики и консерватизма

50 мл серебряной текилы;

30 мл сока лайма;

20 мл ликеру "Куантро".

Классическая "Маргарита" / Фото: Pinterest Реклама

И не забудьте про соль вокруг бокала — классическая изюминка в подаче! Спойлер: чтобы соль держалась, надо смазать края лаймом.

"Клубничная Маргарита" — для любителей ярких ощущений

50 мл текилы;

90 мл ананасового сока;

5 штук измельченной клубники;

выжатый сок половины лайма;

1 чайная ложка сахарного сиропа (соотношение сахара и воды 1: 1).

"Клубничная Маргарита" / Фото: Pinterest

Здесь также не забудьте о крае бокала — смочите в соль.

"Золотая Маргарита" — для любителей выделяться

50 мл текилы;

25 мл ликера "Трипл-сек";

10 мл сахарного сиропа;

40 мл сока лайма;

щепотка соли и сахара;

слайс лайма.

"Золотая Маргарита" / Фото: Pinterest

Лед и края бокала можете украсить из соли по желанию.

Словом, теперь вы знаете не только классику, но и креативные рецепты, которые с легкостью можно приготовить дома.

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