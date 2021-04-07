В могилах посреди поля нашли двух живых мужчин. Они рассказали, что произошло (фото)

В американском штате Орегон пользователи Google Maps нашли в поле свежие могилы, в которых лежали люди. При этом рядом не было ни лопаты, ни каких-либо других приспособлений для погребения. Как выяснилось позже, вырытые ямы – часть арт-проекта "Без названия (Могилы)" Дутеса Миллера и Стэна Шеллэбаргера в рамках фестиваля современного искусства.

Фото: Reddit/Miller & Shellabarger

Перформанс демонстрировал метафору семейных отношений: два партнера, лежа в могилах, одной рукой разрывали землю в направлении друг друга, пишет издание MSN.

"Они роют могилу в соответствии с индивидуальными размерами тела. Затем, лежа в могиле, одной рукой роют землю, чтобы добраться до возлюбленного и держаться за руки вечно", – объяснил акцию Скотт Спех, директор Western Exhibitions в городе Иллинойс, где ранее были представлены другие работы этих художников.

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Напомним, на ферме в индийской деревне Хатиме (штат Уттаракханд) местный житель нашел заживо похороненного младенца. Новорожденный лежал в грязи среди камней и корней травы. А в России провели конкурс на скоростное копание могил.