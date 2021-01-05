В Москве простились с Владимиром Кореневым из "Человека-амфибии": фото церемонии

Во вторник, 5 января, прошла прощальная церемония с актером Владимиром Кореневым, широко известным по главной роли в фильме "Человек-амфибия". Он ушел из жизни 2 января.

Как сообщает "СтарХит", траурная церемония прошла в Электротеатре Станиславский. В последний путь актера пришли проводить его родные, друзья и коллеги. Гражданская панихида началась в 10:00 и завершилась в 12:00 по московскому времени. Актера похоронят на Введенском кладбище, рядом с могилами его родителей.

Прощание с Владимиром Кореневым / Фото: СтарХит

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Напомним, Коренев скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. Будущий актер окончил ГИТИС, после чего стал служить в Московском драматическом театре имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).

Широкую известность актер получил благодаря ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение" и других.

Ранее сообщалось, что больной COVID-19 создатель "Ералаша" Борис Грачевский находится в реанимации.