Самый лучший подарок для поклонников – песня любимых исполнителей. В честь 22-летия рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала новую песню "Поклянись. Поцілуй. Обійми". Ведь без преданных поклонников группа бы не существовала столько лет.

На этом сюрпризы не заканчиваются – главными героями новой видеоработы стали танцоры проекта "Танці з зірками" супружеская пара Яна Цибульская и Дмитрий Жук. Они через танец передали знакомые всем эмоции: любовь, покой, ненависть, радость, разочарование. Также в видео снялся фронтмен группы – Сергей Танчинец.

Яна Цибульская и Дмитрий Жук / Фото: пресс-служба

"Нам было важно показать каждую эмоцию такой, как она есть, чтобы каждый, кто посмотрит клип – прожил ее вместе с нами. Кажется, у нас получилось", – поделилась эмоциями Яна Цибульская.

На такой клип Сергея вдохновило участие в проекте "Танці з зірками". Фронтмен группы отметил, что эта работа – повод для гордости.

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Сергей Танчинец / Фото: пресс-служба

"Для меня вообще не стоял вопрос, кого снимать в этом клипе. Все было очевидно. Мне хотелось в кадре видеть людей, которые действительно влюбленными друг в друга, которые будут искренними в своих эмоциях. У нас получилась очень чувственная работа, которой можно гордиться", – рассказал Сергей Танчинец.

Смотреть клип онлайн:

Ранее лидер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ предложил метод борьбы с артистами, которые выступают в России.