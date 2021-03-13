В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

Сегодня в номинацию попали Мольфар и Буряк

Этим вечером, 13 марта, показали восьмой выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина". Новый эпизод начался с того, что на сцену вышел Волк, которого раньше не было ни в одном из эфиров. Им оказался известный украинский певец.

А мы напомним, что в киевском ЦУМе открылась выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно вживую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.

Так, этим вечером в номинацию попали Буряк и Циклоп. Напомним, что в финальном голосовании принимают участие только зрители. Их голоса решающие.

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Буряк и Мольфар

Фото: телеканал "Украина"

В восьмом выпуске "Маски" себя рассекретить пришлось Мольфару. Оказывается, это телеведущий Павел Костицын! Андрей Данилко единственный из звездных детективов шоу упоминал имя этой звезды.