В Одессе Регине Тодоренко поставили диагноз неизлечимой болезни (видео)

Во время визита ведущей на родину врачи нашли у нее редкое заболевание

Телеведущая и блогерка Регина Тодоренко, которая недавно приехала из Москвы в родную Одессу, узнала о своей неизлечимой болезни. В Instastories Регина сообщила подписчикам, что врачи обнаружили у нее витилиго и опубликовала видео своего визита к врачу.

На видео артистка показала белое пятно на своей ноге. Но отнеслась к этой новости ведущая с юмором. Она весело сообщила, что сейчас они будут колоть туда плазму и даже запечатлела сам процесс. Эта процедура должна улучшить состояние кожи.

"Вот здесь у меня такое белое пятно. Мы будем сейчас туда вкалывать плазму", – сказала Регина.

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У Регины Тодоренко обнаружили витилиго Видео: instagram.com/reginatodorenko

Затем ведущая показала, как врач колет ей плазму в область, где находится белое пятно на ноге. Регина отметила, что даже не почувствовала укола.

"Надеюсь, что мне это поможет. Или я буду как модель известная, у которой тоже витилиго. Да и вообще, у всех великих людей была эта болезнь. Даже у Майкла Джексона", – сказала Регина во время беседы с врачом.

Регина Тодоренко показала, как ей колят плазму Видео: instagram.com/reginatodorenko

Ранее в Сети раскритиковали новое видео Регины Тодоренко, в котором она перевоплотилась в блондинку.