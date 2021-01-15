В операционной системе Windows выявили уязвимость

Злоумышленник может подобрать ключи реестра и завладеть доступом к системе

В операционной системе Windows 10 обнаружена уязвимость "нулевого дня".

Об этом сообщил в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л.

Как пишет ZDNet, ссылаясь на французского специалиста по кибербезопасности Клемана Лабро, злоумышленник может подобрать ключи реестра и завладеть доступом к системе, воспользовавшись брешами в Endpoint Mapper и DNSCache. Данные компоненты используются в ходе установки операционной системы.

Скомпрометированные компоненты не навредят пользователям новых версий ОС, но в Windows 7 и Windows Server 2008 они не обладают ограниченными привилегиями. По словам специалистов, речь идет об уязвимости "нулевого дня", то есть проблеме, для которой ещё нет решения. Так как компания Microsoft прекратила поддерживать свои старые системы, вероятность закрытия обнаруженной бреши очень мала.

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Отмечается, что вредоносная программа запускается при открытии пользователем файла с данными в формате JET, созданного хакерами.

Напомним, Microsoft выпустили октябрьское обновление Windows 10. Главные изменения в Операционной Системе – новый дизайн меню "Пуск" и расширенные функции браузера Microsoft Edge.

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