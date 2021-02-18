Версія українською
$ 27,9
33,64

Ольга Сумская показала себя 40 лет назад: "Только посмотрите на этот взгляд"

18 февраля, 13:50

Элина Пелешенко

Актриса опубликовала редкое фото

После того как фото Ольги Сумской раскритиковали в Сети и посоветовали не увлекаться фильтрами, актриса решила поделиться архивным снимком. В Instagram Ольга Сумская опубликовала фото, на котором ей 12 лет, и поделилась воспоминаниями.

Актриса рассказала, что на снимках она примеряет мамин парик и шляпу и представляет себя героиней исторического фильма.

"Сегодня листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – не то… Миллион фото где-то в компьютере, которые трудно найти. А здесь атмосфера", – подписала фото Ольга Сумская.

Ольга Сумская в детстве / Фото: instagram.com/olgasumska

Реклама

Ольга Сумская в детстве / Фото: instagram.com/olgasumska

Подписчики в комментариях не скупились на комплименты.

"Глаза не изменились", "Какая же вы красивая", "Сейчас вы красавица. Это ваше обаяние и невероятная красота", "Сколько блеска в этих глазах. Вы только посмотрите на этот взгляд", – написали в Сети.

Ранее мы рассказывали, что Виталий Борисюк спел для Ольги Сумской.

Новости на эту же тему:

Старшая дочь Ольги Сумской блеснула фигурой в откровенном платье после вторых родов (видео) 5 известных женщин, которые не стали дожидаться предложения и сделали его сами Сумской сожгли волосы, а Гросу боится покрасок: звезды рассказали об опасных бьюти-процедурах на съемках
Ольга Сумская

Реклама

Новости партнеров

Как выглядит дом беглеца-президента Януковича в Ростове
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Савченко в бикини искупалась в проруби