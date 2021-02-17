В публикации Бритни Спирс увидели тайный сигнал о помощи

После странных танцев Бритни Спирс поклонники стали более внимательными к постам певицы. Новая публикация натолкнула подписчиков на мысль, что певицы просит о помощи.

В Instagram Бритни опубликовала фото, на котором изображена игра" Скрэббл" В описании к фото певица поинтересовалась, смогут ли поклонники найти слово, которое не является словом.

Пост Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

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Поклонники подумали, что изображенные слова на фото являются подсказкой о состоянии артистки.

"Мое любимое слово — свобода", "Я готова найти скрытое послание, не переживай, Бритни", "Целый мир сейчас пытается это расшифровать", – написали в Сети.

Напомним, уже 12 лет певица находится под опекой своего отца Джеймса Спирса после множества скандалов, связанных с наркотиками. В 2020 году артистка пыталась добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь, но проиграла дело в суде.

Ранее бойфренд Бритни Спирс обозвал ее отца.