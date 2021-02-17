Версія українською
$ 27,83
33,77

В публикации Бритни Спирс увидели тайный сигнал о помощи

17 февраля, 19:13

Элина Пелешенко

Подписчики пытаются расшифровать новую публикацию певицы

После странных танцев Бритни Спирс поклонники стали более внимательными к постам певицы. Новая публикация натолкнула подписчиков на мысль, что певицы просит о помощи.

В Instagram Бритни опубликовала фото, на котором изображена игра" Скрэббл" В описании к фото певица поинтересовалась, смогут ли поклонники найти слово, которое не является словом.

Пост Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Реклама

Поклонники подумали, что изображенные слова на фото являются подсказкой о состоянии артистки.

"Мое любимое слово — свобода", "Я готова найти скрытое послание, не переживай, Бритни", "Целый мир сейчас пытается это расшифровать", – написали в Сети.

Напомним, уже 12 лет певица находится под опекой своего отца Джеймса Спирса после множества скандалов, связанных с наркотиками. В 2020 году артистка пыталась добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь, но проиграла дело в суде.

Ранее бойфренд Бритни Спирс обозвал ее отца.

Новости на эту же тему:

Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали в США Бритни Спирс в сексуальной позе полежала на пляже с молодым бойфрендом: фото Отец и опекун 39-летней Бритни Спирс утверждает, что не общался с дочерью с августа
Бритни Спирс

Реклама

Новости партнеров

В Украине менять валюту будем по новым правилам: подробности
Прорыв через блокпост ВСУ на Донбассе: детали инцидента
Жену Медведчука, телеведущую Оксану Марченко, "наказали"