В пятом сезоне "Рика и Морти" будет настоящее месиво – смотрите уморительный трейлер

Выход новых серий запланирован на лето этого года

Появился двухминутный трейлер пятого сезона фантастического мультсериала "Рик и Морти", по которому ранее сняли аниме-короткометражку. В продолжении зрителей ждут новые уморительные приключения Морти и циника-ученого Рика. Только в этот раз с ними отправится вся семья Смит.

В опубликованном трейлер на официальном YouTube-канале Adult Swim герои попадают в невероятные перестрелки, встречаются с другими цивилизациями, облачаются в БДСМ-костюмы и спасаются от пришельцев. Все выглядит сумбурно, но безумно захватывающе и весело.

Кадр из мультсериала "Рик и Морти" / Фото: Скриншот из YouTube

Также известно, что в продолжении герои встретятся с "космической Бет" из четвертого сезона.

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По словам одного из сценаристов "Рика и Морти" Скотта Мардера, в разработке уже шестой и даже седьмой сезоны.

Смотрите трейлер пятого сезона "Рика и Морти":

Ранее стало известно, что культовых "Симпсонов" продлили на 33 и 34-й сезоны.