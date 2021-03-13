В разрыве Лопес и Родригеса обвиняют звезду реалити-шоу

Недавно стало известно, что Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом. Причиной их разрыва СМИ называют измены экс-бейсболиста.

Еще в январе Родригеса подозревали в том, что у него были отношения с 30-летней звездой реалити-шоу Southern Charm Мэдисон Лекрой уже после того, как он сделал предложение Лопес.

Девушка призналась, что действительно общалась с Алексом по FaceTime, но подчеркнула, что они не встречались лично.

Мэдисон Лекрой

Фото: instagram.com/madison.lecroy

"Он никогда физически не изменял своей невесте со мной. Я не хочу ничего плохого ни для его семьи, ни для своей. Нас определенно не в чем обвинить", – заявила Лекрой.

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Но Дженнифер Лопес, уверены инсайдеры, такая ситуация не устроила. Кроме того, коллега Лекрой призналась в беседе с Us Weekly, что между Мэдисон и Алексом было "подписано соглашение о неразглашении".

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Алекс Родригес и Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

На самом деле проблемы у пары уже были ранее, а во время карантина Дженнифер и Алексу пришлось посещать семейного психолога.

Алекс Родригес и раньше попадался на изменах – ходили слухи, что у него была интимная связь с его помощницей Маргарит.

Последний раз совместными фотографиями с Алексом Джей Ло делилась в конце февраля. Пока что никто из пары не прокомментировал информацию о расставании.