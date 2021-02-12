В самом центре Киева неизвестные в черных масках похитили льва

В ночь с 9 на 10 февраля в столице произошло громкое происшествие. Из обновленного магазина "Цитрус", который находится на улице Большой Васильковской, 23 (площадь Льва Толстого), злоумышленники украли льва.

Трое неизвестных в черной одежде и масках подъехали в полночь к магазину, расположенному напротив станции метро "Площадь Льва Толстого", на белом микроавтобусе без номерных знаков, проникли внутрь "Цитруса" и вынесли завернутого в черную ткань льва. Отметим, что витрина магазина при этом осталась целой! Чтобы беспрепятственно погрузить льва в автомобиль, грабителям пришлось перевязать его веревками. До сих пор остается загадкой, как злоумышленникам удалось провернуть всю операцию всего за 15 минут в достаточно оживленном месте.

Камеры наблюдения магазина "Цитрус" на площади Льва Толстого зафиксировали факт похищения на видео. Несмотря на хорошее качество записи, лица троих злоумышленников закрыты масками и черными балаклавами, что значительно усложняет поиск. На данный момент личности грабителей не установлены.

Расследование уже началось. Найдены свидетели происшествия, однако до сих пор остается неизвестным, с какой целью лев был похищен.