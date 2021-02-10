В семье Алины Гросу случилось горе

Певица Алина Гросу, которая недавно прокомментировала свой роман с российским актером, поделилась с поклонниками грустной новостью. У артистки умерла бабушка.

В Instagram Алина опубликовала совместное черно-белое видео с бабушкой и рассказала, что только месяц назад ее навещала.

"Только что узнала. Всего лишь месяц прошёл, с того момента, как мы виделись. Ну как так. Будем помнить навсегда.", – написала Гросу.

Бабушка Алины Гросу жила в селе Белоусовка Черновицкой области.

Поклонники поддержали певицу.

"Сил вашей семье", "Держитесь", "Это большое горе", – написали в Сети.

Напомним, недавно стало известно о смерти участника "Україна має талант" Петра Сказкива.

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