В Сети Альбину Джанабаеву сравнили с Дженнифер Лопес

Альбину Джанабаеву, которая на днях сообщила о своей третьей беременности, сравнили в Сети с Дженнифер Лопес.

Экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала в Instagram видео, на котором она поет. Певица сообщила, что завтра состоится премьера ее новой песни.

Пока одни поклонники писали восторженные комплименты об отрывке новой песни, другие отметили, что новый образ Альбины похож на стиль голливудской красотки Дженнифер Лопес

"Русская Дженнифер Лопес", "На Джей Ло похожа", "Здесь стиль Дженнифер Лопес напомнил", – написали подписчики.

Стоит отметить, в Сети часто сравнивают звезд. Например, недавно прическу Наташи Королевой сравнили со стрижкой Джастина Тимберлейка.

Ранее Валерий Меладзе опубликовал редкое фото с сыном от Альбины Джанабаевой.