В Сети обеспокоены внешним видом мужа онкобольной Заворотнюк: "Сдал совсем"

Семья онкобольной Анастасии Заворотнюк не делится новостями о состоянии актрисы, но поклонники пристально следят за близкими артистки в надежде узнать хоть что-то. В этот раз в поле зрения фанатов звезды сериала "Моя прекрасная няня" попал муж Анастасии фигурист Петр Чернышев. Увидев новые фото фигуриста, поклонники отметили, что он выглядит очень уставшим.

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала у себя в Instagram совместные фото с Петром Чернышевым и призналась, что сейчас они вместе снимаются в американском фильме о фигурном катании. Но фанатов больше интересовала не новость, а внешний вид мужа Анастасии Заворотнюк.

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и фигуристка Татьяна Навка / Фото: instagram.com/tatiana_navka

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и фигуристка Татьяна Навка / Фото: instagram.com/tatiana_navka

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и фигуристка Татьяна Навка / Фото: instagram.com/tatiana_navka Реклама

В комментариях многие написали, что фигурист неважно выглядит.

"Сдал совсем", "Такой бледный", "Она выглядит очень измотанным", – написали в Сети.

Ранее в Сети появилось фото, как сейчас выглядит сын Анастасии Заворотнюк.