В Сети появилось фото Софии Ротару в Крыму

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, который часто у себя в соцсетях делится семейными фото, решил поностальгировать. У себя в Instagram он опубликовал фото с крымского отеля артистки.

На черно-белом снимке сын и его знаменитая мама радостно чокаются бокалами. Локацию Руслан обозначил Villa Sofia – этот тот самый отель в Ялте, хозяйкой которого является певица.

"Приятные воспоминания...", – подписал он фото.

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Напомним, ранее в Сети появились информация, что София Ротару хочет продать свой отель в Ялте из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также из-за сложностей, связанных с управлением отеля после оккупации Крыма. За Villa Sofia певица хочет получить 25 миллионов евро

Ранее мы рассказывали, как выглядит дом Софии Ротару под Киевом.