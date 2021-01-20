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В Сети появилось редкое фото мужа Софии Ротару

20 января, 19:32

Элина Пелешенко

Сын певицы опубликовал фото

Сегодня мужу Софии Ротару Анатолию Евдокименко, который умер восемнадцать лет назад, могло бы исполниться 79 лет. Сын артистки Руслан Евдокименко в честь дня рождения папы решил опубликовать его фото в Instagram.

Наследник певицы поделился снимком, на котором Анатолий Евдокименко запечатлен молодым парнем.

"День рождения отца..", – коротко подписал фото Руслан.

Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

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Напомним, муж Софии Ротару умер в октябре 2002 года в возрасте шестидесяти лет от инсульта. Певица тяжело переживала смерть супруга и несколько месяцев не выходила на сцену. Любовь и забота близких смогли вернуть артистку к жизни.

Недавно сын Софии Ротару опубликовал совместное селфи с мамой.

Ранее мы рассказывали, что София Ротару выступила против замужества внучки.

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