В Сети раскритиковали новое видео Регины Тодоренко: Фу, пошло

Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно рассказала о проблемах со своим мужем Владом Топаловым, подверглась критике подписчиков. В Instagram она опубликовала новое видео, которое многие не оценили.

На видео Регина появилась в новом образе – платиновой блондинки с прямыми волосами по плечи. Телеведущая дополнила образ вечерним макияжем с ярко-красной помадой на губах. На видео Регина решила немного покривляться, а потом облизала губы.

"Весело сегодня было. Вы тоже любите немного покривляться?" – поинтересовалась она у поклонников.

Но подписчики не оценили видео.

"Ужас", "Фуф пошло", "Отстой", " Фууу! С языком перебор", – написали в Сети.





Ранее в Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко.