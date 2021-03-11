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В Сети раскритиковали новое видео Регины Тодоренко: Фу, пошло

11 марта, 15:53

Элина Пелешенко

Подписчикам не понравилось новое видео Регины

Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно рассказала о проблемах со своим мужем Владом Топаловым, подверглась критике подписчиков. В Instagram она опубликовала новое видео, которое многие не оценили.

На видео Регина появилась в новом образе – платиновой блондинки с прямыми волосами по плечи. Телеведущая дополнила образ вечерним макияжем с ярко-красной помадой на губах. На видео Регина решила немного покривляться, а потом облизала губы.

"Весело сегодня было. Вы тоже любите немного покривляться?" – поинтересовалась она у поклонников.

Но подписчики не оценили видео.

"Ужас", "Фуф пошло", "Отстой", " Фууу! С языком перебор", – написали в Сети.


Ранее в Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко.

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Регина Тодоренко

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