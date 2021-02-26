В Сети раскритиковали зажигательный танец мамы Наташи Королевой: "Не позорьтесь"

Не все оценили танец мамы певицы

Хоть недавнюю фотосессию мамы Наташи Королевой и раскритиковали, но Людмила Порывай не обращает внимания на негатив. на этот раз в Instagram она решила поделиться видео, на котором танцует.

Мама артистки, которой недавно исполнилось 75 лет, устроила зажигательные танцы на курорте.

"Движение -это жизнь ! Танцуем и поднимаем настроение!", – подписала ролик Людмила Порывай.

В Сети по-разному отнеслись к танцам мамы Наташи Королевой. Одни подписчики пришли в восторг.

"Круто!", Сколько энергии", "Восторгаюсь!", "Энергия – жизнь", – написали фолловеры.

Другие же не оценили ролик.

"Какой ужас", " Не позорьтесь", "Смешарик", "Возраст не скроешь", – написали подписчики.

Напомним, недавно в Сети маму Наташи Королевой сравнили с принцессой Фионой из мультика "Шрек".

Ранее сын Наташи Королевой станцевал под песню мамы.