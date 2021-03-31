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Советский "Властелин колец", который искали 30 лет, выложили на YouTube: у зрителей истерика после просмотра

31 марта, 16:42

Дарина Алексеева

В СССР сняли свою экранизацию романа Толкина еще задолго до американской

20 лет назад вышла легендарная кинотрилогия Питера Джексона "Властелин колец". Но знали ли вы, что еще за десять лет до премьеры первой части "Властелин колец: Братство Кольца" в СССР сняли свою экранизацию книги Толкина?

Много лет советский телеспектакль, который получил название "Хранители", считался утерянным, но киноманы упорно продолжали его искать в архивах. И вот на днях, случилось чудо – фильм нашелся и его опубликовали на YouTube-канале Пятого канала. Стоит сразу отметить, что Фродо Беггинс, Гендальф и другие герои в лице советских актеров кардинально отличаются от привычных нам американских. Спецэффекты, локации да и сами злодеи тоже вызывают двоякие чувства.

"Хранители" / Фото: YouTube

Телеспектакль был снят в 1991 году на студии Ленинградского телевидения. Режиссером выступила Наталья Серебрякова.

В роли Гэндальфа снялся Виктор Костецкий.

Виктор Костецкий / Фото: Скриншот из YouTube

Бильбо сыграл Георгий Штиль.

Георгий Штиль / Фото: Скриншот из YouTube

А Фродо Торбинса сыграл Валерий Дьяченко.

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Валерий Дьяченко / Фото: Скриншот из YouTube

Голум тоже уже не тот.

Голум в советском телеспектакле "Хранители" / Фото: Скриншот из YouTube

Реакция Сети на советский "Властелин колец"

Многим зрителям телеспектакль показался, мягко говоря, диковинным:

Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube

Нашлись и те, кто счел советский "Властелин колец" годным фильмом:

Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube

Ранее сообщалось, что звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен одним из первых вакцинировался от COVID-19.

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