20 лет назад вышла легендарная кинотрилогия Питера Джексона "Властелин колец". Но знали ли вы, что еще за десять лет до премьеры первой части "Властелин колец: Братство Кольца" в СССР сняли свою экранизацию книги Толкина?
Много лет советский телеспектакль, который получил название "Хранители", считался утерянным, но киноманы упорно продолжали его искать в архивах. И вот на днях, случилось чудо – фильм нашелся и его опубликовали на YouTube-канале Пятого канала. Стоит сразу отметить, что Фродо Беггинс, Гендальф и другие герои в лице советских актеров кардинально отличаются от привычных нам американских. Спецэффекты, локации да и сами злодеи тоже вызывают двоякие чувства.
"Хранители" / Фото: YouTube
Телеспектакль был снят в 1991 году на студии Ленинградского телевидения. Режиссером выступила Наталья Серебрякова.
В роли Гэндальфа снялся Виктор Костецкий.
Виктор Костецкий / Фото: Скриншот из YouTube
Бильбо сыграл Георгий Штиль.
Георгий Штиль / Фото: Скриншот из YouTube
А Фродо Торбинса сыграл Валерий Дьяченко.
Валерий Дьяченко / Фото: Скриншот из YouTube
Голум тоже уже не тот.
Голум в советском телеспектакле "Хранители" / Фото: Скриншот из YouTube
Реакция Сети на советский "Властелин колец"
Многим зрителям телеспектакль показался, мягко говоря, диковинным:
- "Фродо, судя по интонациям, злоупотребляет трубочным зельем"
- "Почему у меня складывается ощущение, что Фродо тут постоянно пьян?"
- "Это Шедевр! Гендальф колдующий под диско-музыку!"
- "1991 год. Что вы хотели?"
- "Питеру Джексону уже послали ссылку? Пусть хоть посмотрит"
- "Один образ смешнее другого. От истеричного экзальтированного Сарумана до этого прекрасного ока Саурона".
Нашлись и те, кто счел советский "Властелин колец" годным фильмом:
- "Истинный смысл и глубина этого произведения открывается зрителю только после третьего просмотра. Это шедевр не только российского, но и мирового кинематографа. Бесподобная экранизация".
- "С удовольствием и на одно дыхании посмотрел 1 серию".
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Ранее сообщалось, что звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен одним из первых вакцинировался от COVID-19.
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