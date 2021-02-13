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В шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы

13 февраля, 22:53

Инна Петрова

Узнайте, кто покинул проект в четвертом эфире

В субботу, 13 февраля, вышел четвертый выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина", где рассекретили еще одну звезду, скрывавшуюся за невероятным костюмом. Мы уже рассказали о самых интересных моментах эфира и лучших выступлениях. Далее в материале узнайте, кто покинул "Маску" на этот раз.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

Пава и Носорог
Фото: телеканал "Украина"

По результатам голосования звездных детективов и зрителей гипершоу "Маска" в номинацию попали Пава и Носорог. Напомним, что в финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие.

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Так, в четвертом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" разоблачить себя пришлось Паве. Звездные детективы проекта были уверены, что в потрясающем костюме прячется Алена Винницкая, но оказалось, что это Ирина Федишин!

Ирина Федишин пряталась за маской Павы
Фото: телеканал "Украина"
Ирина Федишин пряталась за маской Павы
Фото: телеканал "Украина"

"Что же это вы так? Не узнали Иру Федишин! Я здесь обижалась, думала даже подсказать! DZIDZIO, мы же кофе вместе пили, я думала ты меня точно узнаешь! Больше всего волновались за ноги, особенно продюсер, говорил: "Спрячьте ей эти ноги, потому что ее сразу раскусят!". А Оля Полякова во время первого эфира высказала предположение, что это мужчина. Я сразу успокоилась – по ногам не узнали", – призналась Ирина Федишин на сцене шоу "Маска".

Ранее мы писали, кто покинул шоу "Маска" в третьем выпуске.

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