В США раскупили садовые стулья – такие же, на которых сидела Меган Маркл в гостях у Опры

Двухчасовое интервью Меган Маркл и принца Гарри в гостях у Опры Уинфри только в Америке пересмотрели 17 миллионов людей. Зрители не только слушали, что рассказывают супруги, но и рассматривали – во что те одеты, обуты... и не только.
На следующее утро после интервью в прессе появилось описание садовых стульев, на которых сидели принц Гарри, Меган Маркл и Опра Уинфри. Цена мебели составляет от 500 до 600 долларов за две единицы.
Спустя несколько часов желающие выгребли все запасы похожих стульев во всех онлайн магазинах.
Также поклонники Меган и Гарри ищут, во что была одета пара. Принц Гарри – в костюме за 650 долларов, белой рубашке и без галстука, а Меган Маркл – в шелковом платье от итальянского дизайнера. Цена наряда кусается – 4700 долларов.
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Впрочем, и в США, и в Великобритании давно обсуждают похожую привычку – следить за тем, во что одевается жена другого принца, Уильяма. Это называют эффектом Кейт или эффектом герцогини Кембриджской.
Стоит Кейт появиться в твидовом темно-синем костюме, как уже через полчаса его раскупили онлайн.
Ранее мы писали, что в Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление.