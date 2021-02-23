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В США выпал "нетающий" снег? Люди греют его феном и поджигают (видео)

23 февраля, 09:35

Владимир Грисюк

Американцы верят в теорию заговора

Американские пользователи соцсети TikTok выдвинули конспирологическую теорию о том, что выпавший в Техасе снег ненастоящий. В Google даже стали популярными поисковые запросы о "фейковом снеге". Об этом пишет издание Insider.

На вирусных видео, которые распространяются под хэштегом #governmentsnow (правительственный снег), юзеры подносят снежки к огню или пытаются растопить с помощью фена и в микроволновой печи, но те якобы не тают.

@sarahmojo

Someone said do it with a blow dryer ##fyp##snowwontmelt##whatshappening##texasblizzard##centraltexas##conspiracytheories##helpmeunderstand

original sound – Sarah Ward

@cowboyrikter75

GOVERMENT SNOW IF IT WAS TRUMP IN OFFICE IT WOULD SPRING ##foryoupage##snow##trump##fyp##govermentsnow

original sound – Rikter

@harrisonav

##fyp##snow##government##govermentsnow##fakesnow##viral

Intro – The xx

На самом деле это явление называется сублимацией – снег переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое.

Напомним, ранее 38-летняя Николь Джури из канадского города Дункан показала на видео, как ее шестимесячная кошка по кличке Хейзел, которая никогда ранее не видела снега, отреагировала на снегопад.

Кроме этого, мы рассказывали, можно ли ходить босиком по снегу: что об этом думают врачи.

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