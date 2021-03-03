В Судане агрессивный кот заставил пилотов посадить самолет

В Судане пассажирскому самолету пришлось совершить аварийную посадку из-за неуправляемого агрессивного кота, который напал на пилотов.

Об этом пишет Metro.

Лайнер направлялся в Доху в Катаре, но спустя полчаса после вылета в кабине экипажа неожиданно появилось "агрессивное и злое" животное, непонятным образом пробравшееся в самолет перед взлетом.

Кот начал кидаться на пилотов, которые пытались удалить его из кабины, и даже напал на напал на капитана экипажа.

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В результате летчикам ничего не оставалось, как вернуться в столицу Судана Хартум.

Как предполагают, животное могло забраться на борт во время чистки или инженерной проверки самолета, ночь перед вылетом лайнер провел в ангаре аэропорта.

Напомним, член городского совета в Великобритании Крис Рэндалл в прямом эфире во время заседания обматерил своего девятикилограммового кота, вцепившегося в занавески.

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