В Versace и бриллиантах: Ники Минаж впервые показала своего ребенка (фото)

Ники Минаж впервые стала мамой в сентябре 2020 года и только сейчас исполнительница впервые показала своего сына на фото – смотрите, как выглядит ребенок Ники Минаж.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию снимков, на которых ее малыш запечатлен в детской коляске. На нем разные наряды от дорогих брендов, таких как Versace и Fendi, а также украшения.

Сын Ники Минаж

Фото: instagram.com/nickiminaj

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Сын Ники Минаж

Фото: instagram.com/nickiminaj

Напомним, что Ники Минаж родила первенца от своего 42-летнего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году. Отметим, что Кеннет ранее был осужден за непредумышленное убийство и числится как сексуальный преступник.

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Ники Минаж и Кеннет Петти / Фото: instagram.com/nickiminaj

Ранее мы также писали, что Ники Минаж заявила о своем уходе со сцены.