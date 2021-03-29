Ваши дети не едят овощи? Эти 3 рецепта и лайфхаки диетолога все исправят

Вечная проблема родителей – дети категорически не едят овощи и исправить это совсем не получается. В этом деле важно подключить мастерство и фантазию и замаскировать, например, брокколи, кабачки или баклажаны в любимых детьми блюдах. А любят они рис, макароны и всевозможные запеканки. Рецепты этой еды найдете ниже, приготовить их просто и, возможно, они окажутся в вашем вариантов для семейных ужинов. А о том, как важны овощи в детском рационе и как приучать детей к овощам расскажет диетолог Валентина Яковлева.
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Какие проблемы есть в питании современных детей?
"Половина рациона детей должны составлять овощи. А у нас уже давно закреплен "десертный" и "фастфудный" тип питания. Поэтому мы видим прогрессирующее ухудшение здоровья детей. Ребенок выбирает, а зачастую настойчиво требует сладости, чипсы, пиццу и при этом практически не ест полезные и нужные для его развития продукты. Пока ребенок получает больше, чем нужно сахара и "взрослых полуфабрикатов" – он будет нос воротить от нормальной еды. Но выход есть и он в ваших руках", – говорит Валентина Яковлева.
С чего начать приучать ребенка к нормальному питанию?
Первое, что нужно делать – постепенно (сразу никак не получится) уменьшать количество сладкого и корректировать рацион питания в сторону полезных продуктов. Второе – модель своего питания дети перенимают у своих родителей.
Поэтому если родители будут сами есть больше овощей, то это обязательно отразится на питании их детей.
Как заставить детей есть овощи: лайфхаки
- Начните привлекать детей в приготовление смузи из овощей и фруктов.
- Предложите ребенку поэкспериментировать и сделать овощное блюдо необычным, он обязательно предложит вариант.
- Предложите овощи (морковь) в качестве приза во время игры.
- Добавляйте овощи в его любимые блюда, например, в спагетти, запеканку.
- Сделайте овощи перекусом во время прогулки.
3 рецепта блюд с овощами, которые понравятся вашим детям
Макароны с брокколи и сыром
Ингредиенты
- Ракушки (или другие детские макароны) – 230 г
- Вода (после варки макарон) – 360 мл
- Мука – 2 ст. л
- Молоко – 360 мл
- Сливочное масло – 40 г
- Сыр чеддер – 200 г
- Брокколи (соцветия) – 350 г
- Луковый порошок – 1 ч. л.
- Чесночный порошок – 1/2 ч. л.
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить макароны. Оставить 360 мл воды после варки. Остальную воду слить.
- В большой сковороде растопить масло и добавить муку. Перемешать до объединения.
- Добавить молоко, воду, чесночный и луковый порошок, соль и перец. Перемешать и готовить, пока соус не станет кремообразным.
- Добавить натертый сыр, перемешивать, пока сыр не растает.
- Добавить макароны, брокколи. Перемешать.
- Готовить до мягкости брокколи, украсить зеленью.
Овощной плов
Ингредиенты
- Рис – 200 г
- Лук репчатый – 50 г
- Морковь – 50 г
- Кабачок – 200 г
- Помидор – 1 шт.
- Перец болгарский – 0,5 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Приправа для плова – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Перец молотый – по вкусу
- Петрушка свежая – по вкусу
- Масло постное – 3 ст. л.
Способ приготовления
- Разогреть в сковороде постное рафинированное масло без запаха. Обжарить нарезанный мелким кубиком репчатый лук и тонко нашинкованную морковь до слегка мягкого состояния.
- Кабачок и болгарский перец нарезать кубиком, всыпьте в сковороду. Обжарить на медленном огне пару минут.
- Добавить мелко нарезанный помидор и тушить еще пару минут.
- Рис промыть до чистой воды, всыпать в сковороду к овощам. Добавить приправу для плова, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу.
- Налить горячей кипяченой воды из чайника, чтобы она хорошо покрывала рис. Накрыть сковороду плотно крышкой. Готовить на медленном огне 15 минут.
- Всыпать нарубленную петрушку, перемешать и готовить 15 минут.
Овощная лазанья
Ингредиенты
- Кабачки – 2 шт.
- Баклажаны – 2 шт.
- Томатный соус – 200 мл
- Базилик – ¼ пучка
- Большой томат – 1 шт.
- Кешью или семена подсолнечника – 200 г (предварительно замочить на 4 часа)
- Черная гималайская соль
- Паприка – 1 ч. л.
- Итальянские сушеные травы – щепотка
- Оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Промыть орехи после замачивания, насыпать в блендер и добавить полстакана чистой воды, соль, специи и оливковое масло. Все смешать до состояния идеального крема.
- Добавить томатный соус и мелко нарезанный базилик.
- Ингредиенты для основы: тонко нарезать кабачки и баклажаны, помидор нарезать тонкими кольцами.
- Прямоугольную форму промазать первым тонким слоем томатного соуса, затем выложить слой кабачков, сверху промазать соусом, выложить листья базилика, кольца помидора.
- Затем слой баклажанов и так чередовать слой за слоем. Верхним слоем должен быть томатным соус.
- Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут с прикрытой фольгой, потом убрать фольгу и запекать еще 20 минут при 150 градусах.
Здесь узнаете, как можно приготовить еду как в ресторане.