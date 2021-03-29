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Ваши дети не едят овощи? Эти 3 рецепта и лайфхаки диетолога все исправят

29 марта, 16:07

Ирина Маслова

Главное – мастерски спрятать овощи в любимых детьми блюдах

Вечная проблема родителей – дети категорически не едят овощи и исправить это совсем не получается. В этом деле важно подключить мастерство и фантазию и замаскировать, например, брокколи, кабачки или баклажаны в любимых детьми блюдах. А любят они рис, макароны и всевозможные запеканки. Рецепты этой еды найдете ниже, приготовить их просто и, возможно, они окажутся в вашем вариантов для семейных ужинов. А о том, как важны овощи в детском рационе и как приучать детей к овощам расскажет диетолог Валентина Яковлева.

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Фото: Валентина Яковлева, диетолог

Какие проблемы есть в питании современных детей?

"Половина рациона детей должны составлять овощи. А у нас уже давно закреплен "десертный" и "фастфудный" тип питания. Поэтому мы видим прогрессирующее ухудшение здоровья детей. Ребенок выбирает, а зачастую настойчиво требует сладости, чипсы, пиццу и при этом практически не ест полезные и нужные для его развития продукты. Пока ребенок получает больше, чем нужно сахара и "взрослых полуфабрикатов" – он будет нос воротить от нормальной еды. Но выход есть и он в ваших руках", – говорит Валентина Яковлева.

С чего начать приучать ребенка к нормальному питанию?

Первое, что нужно делать – постепенно (сразу никак не получится) уменьшать количество сладкого и корректировать рацион питания в сторону полезных продуктов. Второе – модель своего питания дети перенимают у своих родителей.

Поэтому если родители будут сами есть больше овощей, то это обязательно отразится на питании их детей.

Как заставить детей есть овощи: лайфхаки

  1. Начните привлекать детей в приготовление смузи из овощей и фруктов.
  2. Предложите ребенку поэкспериментировать и сделать овощное блюдо необычным, он обязательно предложит вариант.
  3. Предложите овощи (морковь) в качестве приза во время игры.
  4. Добавляйте овощи в его любимые блюда, например, в спагетти, запеканку.
  5. Сделайте овощи перекусом во время прогулки.

3 рецепта блюд с овощами, которые понравятся вашим детям

Макароны с брокколи и сыром

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Фото: instagram.com/dnevnik_pp.recepts/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварить макароны. Оставить 360 мл воды после варки. Остальную воду слить.
  2. В большой сковороде растопить масло и добавить муку. Перемешать до объединения.
  3. Добавить молоко, воду, чесночный и луковый порошок, соль и перец. Перемешать и готовить, пока соус не станет кремообразным.
  4. Добавить натертый сыр, перемешивать, пока сыр не растает.
  5. Добавить макароны, брокколи. Перемешать.
  6. Готовить до мягкости брокколи, украсить зеленью.

Овощной плов

Фото: instagram.com/vilkinpro/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогреть в сковороде постное рафинированное масло без запаха. Обжарить нарезанный мелким кубиком репчатый лук и тонко нашинкованную морковь до слегка мягкого состояния.
  2. Кабачок и болгарский перец нарезать кубиком, всыпьте в сковороду. Обжарить на медленном огне пару минут.
  3. Добавить мелко нарезанный помидор и тушить еще пару минут.
  4. Рис промыть до чистой воды, всыпать в сковороду к овощам. Добавить приправу для плова, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу.
  5. Налить горячей кипяченой воды из чайника, чтобы она хорошо покрывала рис. Накрыть сковороду плотно крышкой. Готовить на медленном огне 15 минут.
  6. Всыпать нарубленную петрушку, перемешать и готовить 15 минут.

Овощная лазанья

Фото: instagram.com/lera_abovyan/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Промыть орехи после замачивания, насыпать в блендер и добавить полстакана чистой воды, соль, специи и оливковое масло. Все смешать до состояния идеального крема.
  2. Добавить томатный соус и мелко нарезанный базилик.
  3. Ингредиенты для основы: тонко нарезать кабачки и баклажаны, помидор нарезать тонкими кольцами.
  4. Прямоугольную форму промазать первым тонким слоем томатного соуса, затем выложить слой кабачков, сверху промазать соусом, выложить листья базилика, кольца помидора.
  5. Затем слой баклажанов и так чередовать слой за слоем. Верхним слоем должен быть томатным соус.
  6. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут с прикрытой фольгой, потом убрать фольгу и запекать еще 20 минут при 150 градусах.

Здесь узнаете, как можно приготовить еду как в ресторане.

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