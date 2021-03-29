Ваши дети не едят овощи? Эти 3 рецепта и лайфхаки диетолога все исправят

Вечная проблема родителей – дети категорически не едят овощи и исправить это совсем не получается. В этом деле важно подключить мастерство и фантазию и замаскировать, например, брокколи, кабачки или баклажаны в любимых детьми блюдах. А любят они рис, макароны и всевозможные запеканки. Рецепты этой еды найдете ниже, приготовить их просто и, возможно, они окажутся в вашем вариантов для семейных ужинов. А о том, как важны овощи в детском рационе и как приучать детей к овощам расскажет диетолог Валентина Яковлева.

Если вы ищите самый оригинальный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего мартовского календаря праздников.

Фото: Валентина Яковлева, диетолог

Какие проблемы есть в питании современных детей?

"Половина рациона детей должны составлять овощи. А у нас уже давно закреплен "десертный" и "фастфудный" тип питания. Поэтому мы видим прогрессирующее ухудшение здоровья детей. Ребенок выбирает, а зачастую настойчиво требует сладости, чипсы, пиццу и при этом практически не ест полезные и нужные для его развития продукты. Пока ребенок получает больше, чем нужно сахара и "взрослых полуфабрикатов" – он будет нос воротить от нормальной еды. Но выход есть и он в ваших руках", – говорит Валентина Яковлева.

С чего начать приучать ребенка к нормальному питанию?

Первое, что нужно делать – постепенно (сразу никак не получится) уменьшать количество сладкого и корректировать рацион питания в сторону полезных продуктов. Второе – модель своего питания дети перенимают у своих родителей.

Поэтому если родители будут сами есть больше овощей, то это обязательно отразится на питании их детей.

Как заставить детей есть овощи: лайфхаки

Начните привлекать детей в приготовление смузи из овощей и фруктов. Предложите ребенку поэкспериментировать и сделать овощное блюдо необычным, он обязательно предложит вариант. Предложите овощи (морковь) в качестве приза во время игры. Добавляйте овощи в его любимые блюда, например, в спагетти, запеканку. Сделайте овощи перекусом во время прогулки.

3 рецепта блюд с овощами, которые понравятся вашим детям

Макароны с брокколи и сыром

Реклама

Фото: instagram.com/dnevnik_pp.recepts/

Ингредиенты

Ракушки (или другие детские макароны) – 230 г

Вода (после варки макарон) – 360 мл

Мука – 2 ст. л

Молоко – 360 мл

Сливочное масло – 40 г

Сыр чеддер – 200 г

Брокколи (соцветия) – 350 г

Луковый порошок – 1 ч. л.

Чесночный порошок – 1/2 ч. л.

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

Отварить макароны. Оставить 360 мл воды после варки. Остальную воду слить. В большой сковороде растопить масло и добавить муку. Перемешать до объединения. Добавить молоко, воду, чесночный и луковый порошок, соль и перец. Перемешать и готовить, пока соус не станет кремообразным. Добавить натертый сыр, перемешивать, пока сыр не растает. Добавить макароны, брокколи. Перемешать. Готовить до мягкости брокколи, украсить зеленью.

Овощной плов

Фото: instagram.com/vilkinpro/

Ингредиенты

Рис – 200 г

Лук репчатый – 50 г

Морковь – 50 г

Кабачок – 200 г

Помидор – 1 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Приправа для плова – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец молотый – по вкусу

Петрушка свежая – по вкусу

Масло постное – 3 ст. л.

Способ приготовления

Разогреть в сковороде постное рафинированное масло без запаха. Обжарить нарезанный мелким кубиком репчатый лук и тонко нашинкованную морковь до слегка мягкого состояния. Кабачок и болгарский перец нарезать кубиком, всыпьте в сковороду. Обжарить на медленном огне пару минут. Добавить мелко нарезанный помидор и тушить еще пару минут. Рис промыть до чистой воды, всыпать в сковороду к овощам. Добавить приправу для плова, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Налить горячей кипяченой воды из чайника, чтобы она хорошо покрывала рис. Накрыть сковороду плотно крышкой. Готовить на медленном огне 15 минут. Всыпать нарубленную петрушку, перемешать и готовить 15 минут.

Овощная лазанья

Фото: instagram.com/lera_abovyan/

Ингредиенты

Кабачки – 2 шт.

Баклажаны – 2 шт.

Томатный соус – 200 мл

Базилик – ¼ пучка

Большой томат – 1 шт.

Кешью или семена подсолнечника – 200 г (предварительно замочить на 4 часа)

Черная гималайская соль

Паприка – 1 ч. л.

Итальянские сушеные травы – щепотка

Оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Промыть орехи после замачивания, насыпать в блендер и добавить полстакана чистой воды, соль, специи и оливковое масло. Все смешать до состояния идеального крема. Добавить томатный соус и мелко нарезанный базилик. Ингредиенты для основы: тонко нарезать кабачки и баклажаны, помидор нарезать тонкими кольцами. Прямоугольную форму промазать первым тонким слоем томатного соуса, затем выложить слой кабачков, сверху промазать соусом, выложить листья базилика, кольца помидора. Затем слой баклажанов и так чередовать слой за слоем. Верхним слоем должен быть томатным соус. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут с прикрытой фольгой, потом убрать фольгу и запекать еще 20 минут при 150 градусах.

Здесь узнаете, как можно приготовить еду как в ресторане.