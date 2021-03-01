Вайб 70-х: трендовые идеи весеннего маникюра

Мы уже рассказывали и показывали, какой маникюр сделать на 8 Марта в 2021 году. Сегодня мы делимся еще несколькими трендовыми идеями nail арта, которые подойдут не только к весеннему празднику, но и будут актуальны весь сезон.

Напомним, что модная палитра этого года представлена красным, лиловым, серым, желтым и зеленым цветами. В маникюре можно использовать эти цвета, а также их оттенки, как яркие, так и приглушенные.

Трендовый весенний маникюр 2021

В качестве рисунков стоит выбирать цветы либо абстракции, волны, полоски, графику, анималистичный узор. Любительницам классики подойдет френч с вообще любым цветом, но и нюд, как обычно, в моде.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

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Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Очень популярен сейчас маникюр, вдохновленный эпохой 70-х – это матовые или глянцевые лиловый, коричневый, синий, оранжевый цвета, в тандеме друг с другом или по отдельности, нанесенные на ногти в виде волн, кругов, ломаных линий.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Эффектно смотрится такой рисунок на длинных ногтях заостренной или миндальной формы, а также квадратных. Но это не значит, что из-за коротких ногтей нужно отказываться от красивого маникюра.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

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