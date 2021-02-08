Вайнона Райдер и Тимоти Шаламе снялись в рекламе по мотивам фильма "Эдвард руки-ножницы"

Минувшим вечером во время Супербоула показали рекламу нового электрокара Cadillac LYRIQ, вдохновленную культовым фильмом Тима Бертона "Эдвард Руки-ножницы". В ролике, опубликованном в YouTube, снялись Вайнона Райдер и Тимоти Шаламе.
Вайнона сыграла главную роль в оригинальной картине 1990 года, а в рекламе авто стала матерью юноши с лезвиями вместо рук. Как вы уже поняли, Тимоти повторил легендарного персонажа Джонни Деппа. Но если точнее – его сына, Эдгара руки-ножницы.
По сюжету ролика, Эдгар сталкивается со теми же невзгодами, от которых когда-то страдал его отец. Парень не может прожить ни дня, не испортив или не проколов что-нибудь своими необычными "руками".
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Но однажды героиня Райдер видит, что ее сын может легко управлять автомобилем, поэтому дарит ему всего-навсего новенький Cadillac Lyric с функцией автопилота.
Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе снимется в фильме о каннибале.