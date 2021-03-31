Ведущая Ирина Фролова рассказала о личной трагедии, после которой все же смогла родить двух детей

Всегда приятная, спокойная и уверенная в себе Ирина Фролова помогает участникам проекта "Місія: краса" справиться с негативными эмоциями, стать лучше и продолжать жить счастливо. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" ведущая мейковер-шоу откровенно рассказала о том случае, который может стать важным уроком для многих женщин.

В мейковер-шоу "Місія: краса" ведущим приходится быть свидетелями чужих отношений, порой даже ссор. Ирина Фролова и Ильяс Сахтара часто берут на себя ответственность помочь героям понять друг друга с помощью заданий программы и обсуждения насущных проблем.

Ведущая программы "Місія: краса" Ирина Фролова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Что нужно человеку, который пришел за помощью? В первую очередь – понимание, поддержка, но и опора", – объяснила ведущая Ирина Фролова в программе "Зірковий шлях".

Для нее опорой стали семья и любимый человек, с которым она может обо всем поговорить. Григорий Герман тоже работает на телеканале "Украина". Поэтому супруги прекрасно понимают, что такое телевидение, съемки, неожиданные истории, сюжеты и командировки. Но в жизни этой пары тоже был довольно нелегкий период.

"Я поделюсь своей историей, чтобы женщины понимали: это случается. У меня замерла первая беременность", – объяснила ведущая мейковер-шоу "Місія: краса".

Возможно, о случившемся услышат или прочитают другие люди и смогут понять себя, свое состояние и боль, потому что, по словам Ирины, для нее это был ужас.

Ведущая мейковер-шоу "Місія: краса" Ирина Фролова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

"Когда у женщины замерла именно первая беременность, то с ней что-то не так. Тогда достаточно большой риск возникновения каких-то осложнений, – сказала Ирина Фролова. – Я просто на своем примере хочу показать, что даже если такое произошло, то после этого можно родить двух классных мальчишек. Я это сделала! И вы сможете".

Сегодня она счастлива и с улыбкой произносит: "Я узнавала, все получится!", но вспоминает то время с опаской, потому что в 2014 году ей казалось, что мир трещит по швам.

"Я начала очень сильно обесценивать все то, чего я достигла в жизни. Думаю, что это и был момент кризиса среднего возраста, – рассказала Ирина Фролова в интервью для телеканала "Украина". – Я понимала, что из этого всего надо как-то выгребать. Потому что когда мне говорили о том, что у меня прекрасная семья, то первая мысль была: "Мне просто очень повезло". Когда мне говорили: "Слушай, ну ты же телеведущая", я думала: "Ну да, я телеведущая. Мне просто повезло. А сама я никто и зовут меня никак".

Только помирившись с собой и с миром, она стала мамой сначала Дани, а через несколько лет и Луки.

Ирина Фролова о потерях и испытаниях – смотрите видео:

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