Экс-ведущие "Орла и решки" Астровская и Лаврентьев поженились: фото

Бывшие ведущие передачи "Орел и решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев официально стали мужем и женой. Пара расписалась в одном из ЗАГСов Москвы. Радостным событием они поделились в Instagram.

Алина опубликовала в Instastories серию фото и видео, на которых они с Антоном позируют на фоне ЗАГСа. На торжестве были их родные, друзья и даже домашний любимец – мини-бультерьер по кличке Белый Стих.

Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

Алина Астровская родилась в Донецке, училась в Киевском национальном университете культуры и искусств, принимала участие в украинской "Фабрике звезд-3", была участницей группы Real O. Вела шоу "Орел и решка", принимала участие в российских вокальных телешоу.

Алина дважды была замужем. Первый брак, с футболистом Евгением Бредуном, распался через три года. С 2016 года была замужем за украинским бизнесменом по имени Игорь, с которым прожила два года.

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В 2019 году СМИ сообщили о свадьбе Алины с Антоном Лаврентьевым, однако тогда пара только обручилась. Антон Лаврентьев – российский музыкант и телеведущий. Вел проект "Орел и решка. Шопинг". Женат не был.

Алина Астровская и Антон Лаврентьев / Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

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