Ведущие телеканала "Украина" устроили флешмоб спонтанного проявления доброты

В День спонтанного проявления доброты, который в мире отмечают 17 февраля, ведущие телеканала "Украина" запустили флешмоб #ЗробиДобруСправу и собственным примером продемонстрировали, как легко приумножать добро.

Цепочку добрых дел начала Анна Панова. Телеведущая решила отправить вещи из своего гардероба женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Она также призвала коллег и друзей в социальной сети бескорыстно сделать добрые дела.

Ведущая Анна Панова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Вы можете стать для кого-то волшебником: угостите коллег печеньем собственного производства, подарите незнакомцу горшочек с цветами, оплатите покупки в магазине пожилому человеку. Идей для добрых и бескорыстных дел – множество! Делитесь своими поступками и отмечайте хэштег #ЗробиДобруСправу. Вместе мы можем приумножить добро!" – написала в посте Анна Панова.

Поддержал флешмоб добрых дел и телеведущий Олег Панюта. Вместе со своей семьей он приготовил различные вкусности, которыми угостят людей пожилого возраста.

Телеведущий Олег Панюта / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"С удовольствием присоединяюсь к инициативе. И не сам – с девочками: жена быстренько наколдовала зефир, исправила все мои огрехи с печеньем. И Анечка тоже не стояла в стороне. Отправляем вкусности в дом пожилых людей в Переяслав Киевской области. Присоединяйтесь! Творить добро – очень просто. Это вдохновляет!" – рассказал Олег Панюта.

Перебрать свою библиотеку и подарить книги своим друзьям в социальных сетях решила Мария Мельник. Экземпляры разошлись мгновенно, а заряд позитива на весь день получили, как подписчики, так и сама телеведущая.

Телеведущая Мария Мельник / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Как по мне, это большое счастье вызвать улыбку и сделать для кого-то день немного лучше. Я решила порадовать людей, даря книги. Как приятно, когда за 30 секунд уже все раздала, а люди были так удивлены и рады. Спасибо всем! Крутой день! Ты отдаешь, а к тебе прибывает", – отметила Мария Мельник.

А ее коллега Григорий Герман сделал приятный сюрприз незнакомцу – почистил от снега автомобиль.

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Телеведущий Григорий Герман / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Если вы решили почистить чужую машину – делайте это аккуратно и оставьте записку, которая объясняет, что произошло. Поставьте себя на место владельца авто. Страшно это – вы выходите, а кто-то трогал вашу машину. Больше добрых дел! Больше добра!" – отметил ведущий.

Хорошими делами флешмоб поддержал также Виталий Школьный. Он выразил слова благодарности общественной организации его родного города Белая Церковь.

Телеведущий Виталий Школьный / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Максим Сикора с друзьями помог детям, которые борются с онкозаболеваниями.

Телеведущий Максим Сикора / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как и известные коллеги, телеведущая Ольга Грицык убеждена, что День доброты должен начать традицию делать спонтанные добрые поступки ежедневно.

Телеведущая Ольга Грицык / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Это не значит, что добрым надо быть только в определенные дни, но это хороший повод провести аудит. Я выбрала "ленивый" способ – ежемесячно перечислять свою условную "десятину" тем, кто нуждается в поддержке. Три обязательных направления – это военные, оберегающие нас на Востоке, люди, которые борются с тяжелыми болезнями и животные, пострадавшие от человеческой жестокости. И я благодарна, что могу помогать", – поделилась Ольга Грицык.

Тем временем ведущий "Ранку з Україною" появится в новых сериях "Реальной мистики".