Муж покойной Фриске Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Слухи о беременности его избранницы появились еще накануне Нового года

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно показал редкое фото с возлюбленной, станет отцом второй раз. Его невеста, дизайнер Екатерина Тулупова ждет малыша. Об этом сообщило издание Starhit.

Для Дмитрия и Екатерины это будет первый общий ребенок. При этом пара уже воспитывают двоих детей: сына ведущего от брака с покойной Жанной Фриске – Платона и дочку Екатерины от ее первого брака – Ладу.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

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Инсайдеры сообщили о беременности Екатерины Тулуповой еще перед Новым годом. Звездная пара отдыхала на Мальдивах с детьми, и у избранницы Дмитрия заметили округлившийся живот. Но о беременности своей невесты Дмитрий Шепелев сообщил лишь в феврале. Ведущий отметил, что очень рад снова стать отцом.

Дмитрий Шепелев с сыном / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Напомним, что в прошлом году Дмитрий Шепелев подал в суд на родителей покойной Жанны Фриске.