Муж покойной Фриске Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно показал редкое фото с возлюбленной, станет отцом второй раз. Его невеста, дизайнер Екатерина Тулупова ждет малыша. Об этом сообщило издание Starhit.
Для Дмитрия и Екатерины это будет первый общий ребенок. При этом пара уже воспитывают двоих детей: сына ведущего от брака с покойной Жанной Фриске – Платона и дочку Екатерины от ее первого брака – Ладу.
Инсайдеры сообщили о беременности Екатерины Тулуповой еще перед Новым годом. Звездная пара отдыхала на Мальдивах с детьми, и у избранницы Дмитрия заметили округлившийся живот. Но о беременности своей невесты Дмитрий Шепелев сообщил лишь в феврале. Ведущий отметил, что очень рад снова стать отцом.
Напомним, что в прошлом году Дмитрий Шепелев подал в суд на родителей покойной Жанны Фриске.