Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук шокирует кардинальным перевоплощением в вампира

В субботу, 6 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет третий выпуск грандиозного таинственного шоу "Маска" с ведущим Владимиром Остапчуком, который вновь продемонстрирует новый эффектный образ из мирового кинематографа. На сцене масштабного проекта он поразит удивительными внешними метаморфозами, превратившись в жуткого и одновременно веселого вампира.

Владимир Остапчук на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Эффектные сценические постановки и невероятные костюмы – особая гордость гипершоу "Маска". Создатели украинской адаптации продумали до мелочей каждый эпизод проекта как при участии знаменитостей в масках, так и звездных детективов и ведущего шоу. В предыдущем эфире Владимир Остапчук появился в образе Супермена, а в эту субботу поразит перевоплощением в главного героя голливудской ленты "Интервью с вампиром" – молодого аристократа 18 века по имени Луи, который неожиданно стал вампиром.

"Я уже не очень молодой, но, надеюсь, Брэд Питт (исполнитель главной роли в фильме – ред.), – шутит Владимир Остапчук. – Или, как вариант, аниматор на детском дне рождения Мэрилина Мэнсона. А если серьезно, то образ короля вампиров мы создавали несколько часов. Отбеливали лицо, прорисовывали вены, крепили парик. Единственная проблема – у вампира должны быть клыки, а у вампирчика Остапчука – брекеты. Девушки-гримеры специально принесли крем для фиксации зубных протезов. Я, честно говоря, думал, что он мне понадобится чуть позже, не в 36. Мы пытались зафиксировать накладные клыки, но в конце концов смирились, что на брекеты они никак прилепятся. Поэтому из меня получился довольно милый вампир".

Владимир Остапчук на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Владимир Остапчук признается: в таком образе, да еще с длинными волосами чувствовал себя на съемках шоу "Маска" непривычно, но теперь он понимает всех женщин, которые любят поправлять себе прическу.

Реклама

"Все время хотелось убирать пряди с лица (смеется). Не знаю, как девушки ходят с таким длинными волосами, потому что ровно через 5 минут я начал их поправлять, чесать себе косу. Кстати, в студенческие годы я хотел отрастить волосы, но никак не удавалось – и слава Богу, – говорит ведущий канала "Украина" и раскрывает некоторые подробности третьего эпизода таинственного проекта. – Каждый мой образ предполагает эффектное появление на сцене, поэтому в начале выпуска зрители увидят театральное действо с балетом и спецэффектами. Будет ярко, страшно и интересно одновременно".

Владимир Остапчук на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите новый выпуск самого загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 6 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Что происходило за кулисами второго выпуска гипер-шоу "Маска" – смотрите видео:

Ранее Крапанка исполнила во втором эфире хит Верки Сердючки, заставив танцевать самого Андрея Данилко.