Ведущий "Зіркового шляху" Тимур Мирошниченко празднует юбилей

В его биографии есть место фактам, о которых мало кому известно

Ведущему программы "Зірковий шлях", которая выходит по будням на телеканале "Украина" в 09:00 Тимуру Мирошниченко сегодня исполняется 35 лет. Делимся малоизвестными фактами из жизни шоумена.

Телеведущий Тимур Мирошниченко сегодня празднует свой 35-летний юбилей в статусе счастливого семьянина, успешного ведущего и путешественника. Но есть в его биографии место фактам, о которых мало кому известно.

Телеведущий Тимур Мирошниченко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко заменил ведущего Александра Скичко, с которым вел конкурс "Евровидение-2017" в Киеве. Тогда на сцене песенного конкурса им составил компанию шоумен Владимир Остапчук, который работает сегодня на телеканале "Украина" ведущим шоу "Маска". Тимур Мирошниченко единственный ведущий, который вел детское и взрослое "Евровидение". Фанаты конкурса со всего мира даже прозвали шоумена "Мистер Евровижн". Тимур Мирошниченко провел первую свадьбу в роли ведущего в 17 лет. С тех пор количество проведенных им подобных торжеств приблизилось к 1000. А в прошлом году одним из первых в стране провел онлайн-свадьбу. Со своей супругой Инной Тимур Мирошниченко познакомился на одном з мероприятий, на котором был в качестве ведущего. Позже ярко прокомментировал фото Инны в соцсети, чем не мог не привлечь ее внимание. Сейчас пара воспитывает сына и дочь. Тимур Мирошниченко активный путешественник, побывал в десятках стран. Даже в школе будущий шоумен выигрывал олимпиады по географии. Однажды вместе с группой детей летел в Турцию, и рейс со школьниками задержали в Киеве. Тогда стюардесса, чтобы отвлечь ребят, предложила конкурс – написать количество турецких городов, которое они знают. Третье и второе место заняли мальчики, которые написали 3-4 города. А Тимур написал 128. Ведущий обожает рыбалку. Ездит с друзьями ловить рыбу на спиннинг. Шоумен бережет фауну, поэтому улов отпускает обратно в водоем. Тимур Мирошниченко экстрим-лыжник с более чем 10-летним опытом. Так же ведущий в прошлом отважился на прыжок с парашютом. Шоумен не представляет своей жизни без футбола. Несколько раз в неделю собирается с друзьями погонять мяч. В юности Тимур Мирошниченко даже занимался в футбольной академии, но из-за серьезных травм оставил профессиональный спорт. Сегодня Тимур часто ведет около футбольные торжественные мероприятия. Тимур Мирошниченко коллекционирует пивные бокалы, которые привозит из путешествий. Тимур Мирошниченко не употребляет алкоголь. По словам ведущего, без крепких напитков он очень счастлив, и без них ему даже рыбачится лучше.

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