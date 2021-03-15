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Великий пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

15 марта, 10:30

Ольга Козачок

Узнайте о традициях, обычаях и самых важных запретах Великого поста

Великий пост-2021 начался сегодня, 15 марта, и продлится до субботы – 1 мая. Пасху-2021 православные христиане будут отмечать 2 мая. К слову, начинает Великий пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает – Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой).

Какие обычаи, традиции, а также самые серьезные запреты и ограничения в еде важны во время Великого поста, читайте в нашей статье.

Великий пост: история и значение

О посте стало известно из евангельских рассказов Нового Завета. Так, в одном из них идет речь о том, что Иисус Христос делал после своего крещения. Сын Божий удалился в пустыню, где в уединении, молитве и голодном посте готовился к исполнению миссии, с которой пришел на Землю. Известно, что в течение сорока дней дьявол искушал Христа голодом, гордыней и верой.

Очищение себя посредством поста, чтобы быть достойным радости наступления Пасхи, – это основной смысл ограничений, которые сознательно и добровольно накладывают на себя верующие.

Что можно, а что нельзя есть во время Великого поста-2021

В первый день поста стоит воздержаться от любой пищи, в остальные дни есть определенные правила:

В понедельник, среду и пятницу нужно практиковать сухоядение / Фото: Depositphotos

В какие дни поста можно есть рыбу

В Страстную неделю (с 26 апреля по 1 мая) пост наиболее строгий. В Великую пятницу предписано полное воздержание от пищи. В Великую субботу разрешена горячая постная пища без масла (в более мягком варианте – с растительным маслом).

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Церковь допускает серьезные послабления во время Великого поста и даже отказ от его соблюдения в том, что касается еды, для детей (особенно маленьких), беременных, пожилых, больных, путешествующих, а также находящихся в местах лишения свободы. Послабления распространяются также на военнослужащих.

Беременным разрешается не придерживаться поста / Фото: Depositphotos

Пасха-2021 наступает 2 мая – с этого момента пост заканчивается и разрешается любая пища.

Великий пост-2021: что нельзя делать

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Источник: Сегодня

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