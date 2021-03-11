Великий пост-2021: календарь питания на весь период

Узнайте, как правильно питаться во все дни Великого поста-2021

Великий пост-2021 – это самый строгий и значимый православный пост в году. Во время Великого поста верующие много времени уделяют молитвам, духовному и физическому очищению, а также придерживаются ограничений на многие продукты питания.

Великий пост в 2021 году начинается с понедельника,15 марта, и продлится 48 дней, до 1 мая. А на следующий день после его окончания, 2 мая, наступит великий христианский праздник Воскресения Господнего – светлая Пасха.

Что нельзя есть в период Великого поста, какие продукты и в какие дни допустимы? Читайте в нашей статье. Эта информация будет полезна тем, кто решил придерживаться поста в нынешнем году.

Великий пост 2021: ограничения в питании

Соблюдение поста предполагает отказ от мяса и всех мясных продуктов, птицы, яиц, молока и молочных продуктов, а также всех блюд, в состав которых входят эти ингредиенты.

Но даже постная еда разрешена не во все дни Великого поста, а имеет свои ограничения в каждый день недели.

Как правильно питаться во время Великого поста / Фото: Unsplash Реклама

Во многие дни Великого поста нельзя употреблять рыбу, растительное масло и вареную пищу. В такие дни дозволено лишь сыроядение – т.е. сырая пища, которая не подвергалась тепловой обработке, без добавления растительного масла.

Однако даже самые строгие запреты во время поста не должны помешать вам питаться правильно, полноценно и разнообразно.

Перед тем как начинать поститься, обязательно проконсультируйтесь с врачом и посоветуйтесь с духовным наставником.

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Календарь Великого поста-2021 по дням недели

понедельник, среда, пятница – допустимо сухоядение и пища без растительного масла;

– допустимо сухоядение и пища без растительного масла; вторник, четверг – можно принимать пищу, прошедшую тепловую обработку, без растительного масла;

– можно принимать пищу, прошедшую тепловую обработку, без растительного масла; суббота, воскресенье – разрешена пища, прошедшая тепловую обработку, с добавлением растительного масла и вино;

– разрешена пища, прошедшая тепловую обработку, с добавлением растительного масла и вино; Благовещение, 7 апреля – можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;

– можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу; Лазарева суббота, 24 апреля – разрешено употребление рыбной икры;

– разрешено употребление рыбной икры; Вербное воскресенье, 25 апреля – можно есть рыбу.

– можно есть рыбу. Страстная пятница, 30 апреля – ничего не едят до выноса плащаницы.

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