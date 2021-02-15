Великий пост-2021: точная дата и правила питания

Узнайте, когда начинается Великий пост в 2021 году, сколько длится, что можно и нельзя есть в дни поста

Когда начинается Великий пост-2021? Сколько он продлится, когда закончится? Какие продукты запрещены во время Великого поста? Как правильно себя вести в этот период? На эти и другие вопросы читайте ответы в нашей статье. Эта информация пригодится, если вы сами или кто-то из членов вашей семьи собирается поститься в этом году.

Великий пост: когда начинается и заканчивается / Фото: unsplash.com

Великий пост-2021: точные даты, когда начнется и закончится

Всего в православном году насчитывается четыре продолжительных многодневных поста, главным и самым строгим из которых является Великий пост.

Особенностью Великого поста является то, что он не имеет фиксированной даты начала и окончания. Он полностью зависит от празднования самого значимого события в церковном календаре – Пасхи, которая является переходящим праздником.

Календарь Пасхи / Фото: Сегодня

А потому Великий пост каждый год выпадает на разные дни и даже месяцы. К примеру, в прошлом году он проходил со 2 марта по 18 апреля, а Великий пост 2022 года будет с 7 марта по 23 апреля.

Реклама

Начало Великого поста происходит ровно за семь недель до Пасхи, после окончания Масленицы. И поскольку в 2021 году православная Пасха выпадает на воскресенье, 2 мая, значит, Великий пост пройдет с понедельника, 15 марта, до субботы, 1 мая, накануне Пасхи. Длится Великий пост 2021 столько же, сколько и Рождественский пост – 40 дней.

Читайте также: Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя

Великий пост-2021: питание и запреты в еде

Это самый серьезный пост в году. Его главная цель – очищение души и тела, подготовка верующих к празднованию светлого праздника Пасхи. А потому важно провести этот период в молитвах, раскаянии, размышлении о жизни, добре и зле, воспоминаниях смерти и воскресения Христа. Нельзя в этот период предаваться развлечениям, ссориться, выяснять отношения.

Читайте также: Церковные праздники и посты в феврале 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

Также во время Великого поста существует строгое ограничение на потребляемые продукты. Пост подразумевает полный отказ в рационе от мяса, мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов. Кроме того, во многие дни Великого поста нельзя употреблять рыбу, растительное масло и вареную пищу, а разрешено лишь сыроядение.

Согласно церковному Уставу, первая и последняя недели Великого поста – самые строгие. Также есть дни, когда постящиеся ничего не едят.

Чтобы во время Великого поста не навредить своему здоровью, важно составить полноценное, разнообразное и правильное питание. А перед тем как начинать поститься, следует проконсультироваться с врачом и посоветоваться с духовным наставником.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.