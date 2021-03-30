Вера Брежнева впечатлила фотографиями своей повзрослевшей 20-летней дочки

Певица Вера Брежнева, которая недавно удивила фанов своим внешним видом в новом клипе, показала фотографии своей старшей дочери, Сони Киперман. Сегодня ей исполнилось 20 лет.
По случаю дня рождения Сони, Вера Брежнева поделилась в Instagram серией архивных редких семейных фото. Но больше всего впечатляет, как выросла дочь певицы. На фотографии, где Вера и Соня позируют вместе – их почти не отличить.
В трогательном посте певица назвала Соню "своим смыслом, мотивацией и учителем".
"20 лет назад мы встретились и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь. С Днём Рождения, мой Ангел!", – написала Вера Брежнева.
Певица также показала ее детские забавные фото.
Отец Сони Киперман – Виталий Войченко, с которым Вера Брежнева официально не регистрировала отношения. Ее второй супруг – украинский бизнесмен Михаил Киперман, в браке с которым артистка родила свою вторую дочь, Сару, которой сейчас 11 лет. В итоге Вера Брежнева развелась с бизнесменом, но обе дочери певицы носят его фамилию. Сейчас Вера Брежнева в браке с украинским продюсером и композитором Константином Меладзе.
Ранее стало известно, что Верка Сердючка и Вера Брежнева проведут один из выпусков "Орла и решки".
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