"Верим в лучшее": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии больной звезды

О состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, до сих пор известно не многое. Недавно близкий друг звезды сериала "Моя прекрасная няня" заявил, что ее болезнь не развивается, а теперь о самочувствии актрисы рассказала ее дочь.

В Instastories Анна Заворотнюк ответила на вопрос о том, что сейчас со знаменитой артисткой. Анна призналась, что и призналась, что Анастасия Заворотнюк все еще тяжело больна и продолжает лечение.

Скриншот: instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", – ответила девушка.

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Напомним, что ранее актриса Ольга Прокофьева, которая сыграла роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", впервые рассказала, как прекратилось ее общение с Анастасией Заворотнюк.

"Семья дала понять, что она сама хочет справляться со своими проблемами, поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но мы все переживаем", – рассказала Прокофьева, которая одна из первых узнала о том, что у Заворотнюк рак.

Недавно сообщалось, что бывший Анастасии Заворотнюк госпитализирован с коронавирусом.