Весеннее равноденствие в 2021 году: интересные приметы дня

Завтра наступает весеннее равноденствие 2021: на какие приметы важно обратить внимание в этот день

Завтра, в субботний выходной, 20 марта, наступает весеннее равноденствие, которое означает настоящий приход весны не только календарной, но и фактической. Какие правила и традиции соблюдаются, а также какие народные приметы в день весеннего равноденствия расскажут о будущем, погоде и урожае, узнайте в нашей статье.

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Значение весеннего равноденствия

После дня зимнего солнцестояния, которое было 21 декабря, зимний день постепенно начинает увеличиваться и, в конце концов, по своей длительности становится равным ночи. Это происходит именно в день весеннего равноденствия, 20 марта.

Иными словами, день весеннего равноденствия – это период, когда Солнце в своем видимом движении по эклиптике переваливает через экватор с южной стороны нашей планеты на северную. За счет этого северное полушарие Земли начинает прогреваться более интенсивно, день постепенно увеличивается, а ночь уменьшается, и дело идет к лету.

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Как празднуют день весеннего равноденствия

Начало астрономической весны у многих народов всегда сопровождалось различными традициями, ритуалами и обычаями. Например, на Востоке во многих странах в день весеннего равноденствия празднуют приход Нового года. А у славян к этому периоду была приурочена Масленица. Считалось, что в этот день темные и светлые силы уравниваются, а потому это удачный период для гадания.

Также в наше время 20 марта отмечается Всемирный день Земли, главные мероприятия которого направлены на донесение до людей важной информации о том, что Земля – наш общий дом, и его нужно оберегать, чтобы сохранить для последующих поколений.

А вот у астрологов в день весеннего равноденствия свой профессиональный праздник – День астрологии, который посвящен началу астрологического года, когда Солнце вступает в знак Овна.

День весеннего равноденствия: народные приметы

Мороз в равноденствие обещает еще сорок морозов.

Если насчитать в день равноденствия 40 проталинок, будет теплая весна.

Прилетели птицы – будет хороший урожай хлеба.

День весеннего равноденствия следует провести радостно, чтобы весь год природа была благосклонной.

Если в этот день загадать желание, оно обязательно сбудется.

Сны в день весеннего равноденствия вещие.

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