Весит, как 11 взрослых мужчин: фермер показал своего бычка-переростка (фото)

Девятилетний Хэмиш очень послушный, смирный и умный

Американский фермер Марк Стюарт из Бедфорда, штат Вирджиния, вырастил гигантского шотландского высокогорного бычка, вес которого превышает 2000 фунтов (около 907 кг), что соответствует весу примерно 11 взрослых мужчин.

В коротком видео, которое набрало уже миллион просмотров, Марк объясняет, что девятилетний бык по кличке Хэмиш не только очень послушный и смирный, но и невероятно умный.

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"Он отводит от меня самые опасные части своего тела", – рассказывает Марк, имея в виду гигантские рога.

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Вы только посмотрите, насколько очаровательный этот великан!

Фото: Facebook | Hamish Kyloe

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Напомним, ранее мы рассказывали, как огромного быка по кличке Никерс побоялись убивать фермеры из Австралии. Кроме того, в Германии состоялись зрелищные заезды на быках.