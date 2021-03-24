Вейпы убивают нас не меньше, чем сигареты: 10 причин бросить курить

"Легкие" электронные сигареты заставляют курильщика вдыхать дым более интенсивно, тем самым поглощть маскимум канцерогенных смол. На самом деле вейпы содержат не меньше, а иногда – больше вредных веществ, чем обычные сигареты, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

Любые сигареты опасны для здоровья / Фото: Игорь Рец

Курение любых сигарет приводит к развитию множества серьезных заболеваний. Естественно, болезни не возникают за один день.

Какие болезни вызывает курение

Но если постоянно курить как содержащие табак сигареты, так и модные "вайперы", то можно заработать:

ослабление защитных сил организма, иммунитет становится слабым и перестает сопротивляться инфекциям, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыхательными путями и легкими, вплоть до развития астмы. глазные болезни, от развития катаракты до полной слепоты, бесплодие, импотенцию, проблемы с мужским здоровьем, пародонтоз и другие заболевания ротовой полости, остеопороз, преждевременное старение кожи, рак – не только легких, а также крови, желудка, ротовой полости, мочеполовой системы и других органов.

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Медики заявляют, что сигаретный дым повреждает клетки организма, вызывая онкологические процессы в различных органах и системах. В зоне риска – не только сами курильщики.

Ваши дети, друзья, родители, коллеги, все, кто вынужденно становятся пассивными курильщиками и вдыхают сигаретный дым курящего рядом человека – тоже рискуют

Поэтому лучшее, что вы можете сделать для здоровья себя и окружающих – это бросить курить.

Как отказаться от сигарет – советы медиков

Чтобы отказаться от сигарет и не закурить стало легче, медики рекомендуют:

проконсультироваться с наркологом и психологом, врачи помогут подобрать специальные препараты и техники для борьбы с привычкой,

заручитесь поддержкой близких вам людей,

начните менять стиль жизни, отказавшись не только от сигарет, а также вредной пищи, пассивного времяпровождения и всего того, что ассоциируется с курением,

носите с собой жевательную резинку или леденцы, чтобы начать жевать, если захочется курить,

не ругайте себя за срывы, а за выдержку и каждый новый день без никотина – поощряйте.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие продукты помогут вывести никотин из организма.