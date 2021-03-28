Звездный антистресс: как отдыхает и расслабляется победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот

Мы запускаем серию материалов "Звездный антистресс", где известные селебрити Украины расскажут о своих алкогольных предпочтениях, любимом отдыхе и неожиданных воспоминаниях с вечеринок, которые ранее не афишировали в медиапространстве.

Словом, это будет прямолинейно, весело, и даже шокирующее. Потому согласитесь, не все селебрити рассказывают, на каком концерте им пришлось выходить пьяными на сцену. А это, кстати, один из спойлеров дебютных 10 ответов от победителя "Танцев со звездами-2019", талантливого хореографа Евгения Кота.

Евгений Кот / Фото: Євгеній Кот

1. Какой алкоголь ты любишь и как часто пьешь?

За последний год я пил ориентировочно 5 раз и каждый из них помню, как сегодня. Предпочитаю напитки, через глоток которых раскрывается алкокультура. "Забрасываться" выпивкой – это не моя философия, мне важно распробовать алкогольную историю, я обожаю сам процесс.

И один из аргументов – любовь к сухому красному вину. Последнее из любимых – бутылка Pinot Noir от производителя Doudet Naudin. Мне нравится в нем легкость и сбалансированность. Честно, понравилось больше, чем игристое Dom Perignon. Напитки с высоким содержанием спирта есть в моей алкогольной карте тоже, но и это редкость. И если пью, то только дорогие линейки с потенциалом, например, как виски Macallan.

2. Какая вечеринка запомнилась больше всего?

Сложно выбрать только одну, когда вся жизнь, как вечеринка

И все же есть вечера, которые первыми приходят в голову. Один из них – празднование завершения проекта "Барон Мюнхгаузен". Это было около 10 лет назад, и я тогда целенаправленно захотел "потусить". Словом, "намешал" сильно алкоголя, какие только коктейли я не пил... К тому времени я не рассматривал алкоголь как культуру, а теперь воспринимаю выпивку по-другому. Откровенно, коктейлей с десятками ингредиентов сейчас не понимаю, в них сложно "поймать" вкус, и это скорее для формата напиться.

Евгений Кот / Фото: Євгеній Кот

3. В каких заведениях столицы тебя можно встретить?

Чаще всего я посещаю заведения гастрономии для отдыха, а не формата баров. Бываю в Egersund Seafood – люблю морепродукты, в кафе "Счастье" в г. Вишневом – там можно выпить бокал вина, ресторан "Одесса" тоже посещаю и The Burger.

Есть еще один секретный бар в центре столицы, где вход по паролю. Был там дважды, мне понравилось, но я пил чай, а не алкоголь.

4. Какой алкоголь ты бы выбрал для употребления до конца жизни на необитаемом острове?

Красное вино. Точный бренд не скажу, потому что я еще не успел попробовать все лучшие предложения мира на рынке. Но вангую – это была бы алкогольная история, которую можно долго смаковать и искать дополнительные смыслы в новых глотках красного сухого. Но главное, чтобы я быстро не пьянел и на вкус оно было сбалансированое и легкое.

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5. Какой формат отдыха больше по душе, когда необходимо перезагрузиться?

Лучший отдых для меня – путешествия за границу. Я люблю море, звук воды в моем случае работает как релаксант. Потому что родом из Херсона – словом, еще тот любитель солнца.

Больше всего мне понравился отдых на Таити, был там несколько раз еще и свадьбу там отгулял. А из стран, куда больше не поеду, – Таиланд, локация Паттайя. Очень грязно и десятки туристов, которые воспринимают алкокультуру, как я 10 лет назад. Израиль тоже не впечатлил, напомнил рынок с сотнями людей, которые приехали не с целью разведать святое место.

6. Думал ли ты создать собственный бренд алкоголя в будущем?

Не думал. Но если захочу, то вы увидите линейку вин от Евгения Кота. Это будет не только "тихое" вино, но и игристое. Потому первая ассоциация с пузырьками в шампанском – это сразу праздник.

7. Какой самый дорогой алкогольный напиток ты пил в жизни?

Это было виски, которым меня угостили. Название не помню, но стоит оно ориентировочно в 4 раза больше самого дорогого Macallan. Это был классный вкус, который оправдывает свой прайс, и главное – без резкого запаха спирта (как это бывает у многих единиц виски). Словом, попробовал несколько тысяч долларов на вкус и оценил.

Евгений Кот / Фото: Євгеній Кот

8. Выходил на сцену под градусом?

Да. Это произошло на фестивале в Ровном, когда еще был студентом. Честно, это получилось случайно. Нас с командой пригласили на концерт, но танец в активном перечне участников отсутствовал. Соответственно, мыслями мы попрощались с выступлением и пошли праздновать и пить алкоголь. Но в конце концов организаторы вспомнили о нас. И мне пришлось выйти под градусом на сцену и исполнять танец с акробатическими элементами и тканью. Было весело, до сих пор бывает об этом вспоминаю.

9. Были ли у тебя спонтанные поездки на отдых?

Да, полетел впервые в Египет в Шарм-эль-Шейх в 2008 году. Был уже там дважды, третий раз не горю желанием побывать, но все возможно. Впечатления от отдыха – ок, но алкоголь там, конечно, плохой. Даже если это премиальный отель 5 звезд...

10. Какая музыка идеально подойдет для твоего отдыха?

Я меломан, слушаю несколько жанров и плейлист мой очень непредсказуем. В нем есть практически все: от украинских хитов и до классики Моцарта. И там очень разная музыка по характеру, звучанию и влиянию на эмоции, но она меня заряжает. Последние из треков, которые мне "зашли" – Баста&Zivert "Не болей", DOROFEEVA "А tebe..." и THE HARDKISS feat. MONATIK "Кобра".

Пока определяетесь, какую любимую песню Евгения Кота послушать первой – посмотрите новый выпуск YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", где всем известный пенсионер-влогер рассказывает, зачем 28 марта нам нужно переходить на летнее время.

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