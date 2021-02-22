Виктор Павлик и его молодая супруга рассекретили пол ребенка: видео

Новостью о пополнении в семье Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поделились еще в январе. Но пол малыша пара некоторое время решила подержать в секрете.

И вот супруга артиста у себя в Instagram опубликовала видео, на котором они с артистом открывают коробку-сюрприз для определения пола ребенка. Перед тем, как пара узнала пол ребенка они поделились своими предположениями. Екатерина призналась. что мечтают о мальчике, но им кажется, что родится девочка.

Но все-таки пара ждет мальчика.

"Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков", – написала Екатерина.

Стоит отметить, что пара уже выбрала имя для малыша. Виктор и Екатерина хотят назвать мальчика Михаилом.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали мужем и женой в мае прошлого года.

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